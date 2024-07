Sondaggio Francia, Le Pen sempre lontana da maggioranza assoluta

agenzia

200-230 seggi a Rn, 165-190 alla gauche, 120-140 ai macronisti

PARIGI, 05 LUG – A 48 ore dal ballottaggio delle legislative francesi, il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella è sempre in testa con la maggioranza relativa, ma lontano da quella assoluta. Secondo un sondaggio Elabe per Bfm Tv, il Rn e i suoi alleati possono ottenere fra i 200 e i 230 seggi, contro gli 89 che avevano prima dello scioglimento dell’Assemblée Nationale. Per la maggioranza assoluta ne sono necessari 289. Il Nuovo Fronte Popolare della gauche può ottenere fra 165 e 190 seggi, un po’ di più rispetto all’alleanza Nupes, che nel parlamento disciolto ne aveva 150. I macronisti di Ensemble otterrebbero fra 120 e 140 seggi, contro i 245 che avevano. I Républicains fra 35 e 50.

