Sondaggio, tasso di approvazione Trump ai minimi da insediamento

agenzia

Reuters/Ipsos: 'Sceso al 42% rispetto al 47% del 20 gennaio'

ROMA, 22 APR – Sempre meno americani sono soddisfatti del lavoro di Donald Trump, indica un sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui il tasso di approvazione del presidente è sceso al livello più basso dal suo ritorno alla Casa Bianca. Solo circa il 42% degli intervistati approva oggi la performance di Trump come presidente, in calo rispetto al 43% di tre settimane fa e al 47% registrato nelle ore successive al suo insediamento il 20 gennaio. Gli americani, è emerso, mostrato segnali di diffidenza nei confronti degli sforzi del presidente di rafforzare il proprio potere. L’inizio del suo mandato ha lasciato i suoi oppositori politici sbalorditi – sottolinea il sondaggio – con la firma di decine di ordini esecutivi che hanno ampliato la sua influenza sia sui dipartimenti governativi, sia su istituzioni private come le università e gli studi legali. Sebbene il tasso di approvazione di Trump sia ancora superiore a quello registrato durante gran parte della presidenza del suo predecessore democratico Joe Biden, i risultati del sondaggio indicano che molti americani non sono d’accordo con i suoi attacchi al mondo accademico e della cultura, con un particolare riferimento a università, musei e teatri. Inoltre, circa l’83% dei 4.306 intervistati ha affermato che il presidente dovrebbe obbedire alle sentenze dei tribunali federali anche se non lo desidera.

