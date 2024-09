SONGMICS HOME modernizza l’assemblaggio dei mobili con l’innovativa tecnologia TOOLLESS

agenzia

PARIGI, 12 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il marchio di arredamento online leader a livello mondiale SONGMICS HOME ha partecipato al Maison&Objet 2024 dal 5 al 9 settembre. In qualità di partner ufficiale, SONGMICS HOME ha avuto un impatto significativo in occasione di questa prestigiosa esposizione internazionale biennale che presenta le tendenze e le innovazioni all’avanguardia nel campo dei mobili smontabili. Quest’anno, con il tema “TOOLLESS, EFFORTLESS”, SONGMICS HOME ha presentato la Collezione K-PRO, che evidenzia e rappresenta l’innovativa tecnologia TOOLLESS.

Rivoluzione senza attrezzi

La tecnologia SONGMICS HOME TOOLLESS, sviluppata dall’i-Lab di SONGMICS HOME e registrata come marchio, rappresenta una svolta nel mondo dell’assemblaggio dei mobili. “Il nostro approccio innovativo si avvale di componenti piccoli e preinstallati, che consentono un assemblaggio rapido e senza l’uso di attrezzi. Ciò significa che non sarà più necessario lottare con istruzioni confuse o dover sistemare innumerevoli piccole parti. Grazie alla tecnologia TOOLLESS si può valorizzare il proprio spazio senza fatica e godere di un’esperienza d’uso senza problemi. Ogni momento del montaggio diventa una testimonianza di facilità e soddisfazione, trasformando quello che una volta era un compito frustrante in un processo semplice e piacevole”, spiega Peter Lee, Vicepresidente prodotti presso SONGMICS HOME.

Esperienza di montaggio e smontaggio 10 volte più veloce

La tecnologia TOOLLESS offre numerose caratteristiche che la distinguono dai metodi di assemblaggio tradizionali. È basata su elementi di collegamento sviluppati internamente che sono preinstallati nei pannelli dei mobili, eliminando la necessità di ulteriori utensili. Grazie alle prove condotte con oltre 100 utenti abituali, la tecnologia TOOLLESS ha mostrato di decuplicare la velocità di montaggio di mobili come porta TV e comodini.

Le istruzioni di montaggio intuitive e la chiara etichettatura delle parti permettono di montare i mobili rapidamente e di smontarli con altrettanta facilità. Ciò riduce al minimo i costi derivanti da tentativi ripetuti ed è particolarmente vantaggioso per le persone che si trasferiscono frequentemente o hanno bisogno di correggere errori di assemblaggio.

Attenzione all’ambiente

Inoltre, semplificando l’assemblaggio e riducendo la necessità di imballaggi superflui, la tecnologia TOOLLESS ottimizza il ciclo produttivo, riducendo costi e sprechi. L’eliminazione delle parti metalliche rivestite in plastica ha comportato una riduzione del 33% delle risorse produttive, rendendo i prodotti TOOLLESS non solo facili da usare, ma anche ecologici.

La Collezione SONGMICS HOME K-PRO, basata sulla tecnologia TOOLLESS, incarna il perfetto connubio tra stile e praticità. Grazie alla capacità di resistere fino a 50 smontaggi, la Collezione K-PRO non è solo robusta, ma anche versatile e adattabile a un’ampia gamma di spazi abitativi domestici – soggiorni, cucine, camere da letto e studi.

Sfida di assemblaggio di mobili in 10 minuti

Per mostrare l’efficienza e la semplicità d’uso della tecnologia TOOLLESS, SONGMICS HOME ha organizzato durante l’evento la “Sfida di assemblaggio di mobili in 10 minuti”. I visitatori sono stati invitati ad assemblare un mobile porta TV in soli 10 minuti, un compito che normalmente richiede circa 40 minuti con i metodi tradizionali. La sfida ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 60 persone; tutte hanno completato con successo il compito e hanno condiviso le loro esperienze.

Mentre SONGMICS HOME continua a innovare e a superare i confini del design dei prodotti di arredamento, il marchio invita clienti, partner e appassionati a unirsi alla rivoluzione TOOLLESS e a sperimentare il futuro dell’assemblaggio di mobili con prodotti eleganti, funzionali, ecologici e facili da montare.

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è stata fondata ufficialmente nel 2010 ed è proprietaria di tre importanti marchi di prodotti: SONGMICS per l’arredo della casa, VASAGLE per i mobili eleganti e Feandrea per i prodotti destinati agli animali domestici. Promuovendo la missione “Complete Your Dream Home”, SONGMICS HOME si impegna a fornire ai consumatori globali elementi d’arredo eleganti e preziosi. Insieme a un’esperienza efficiente, SONGMICS HOME consente a chiunque di creare in tutta semplicità la casa dei propri sogni.

A tutt’oggi, i prodotti dell’azienda sono distribuiti con successo nei mercati di oltre 70 paesi e regioni geografiche – Europa, America settentrionale e centrale e Asia – al servizio di oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo.

Siti ufficiali

Sito web: https://www.songmics.it/ Facebook: https://www.facebook.com/SONGMICSHOME Instagram: https://www.instagram.com/songmicshome/ YouTube: https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOMEX(Twitter): https://x.com/SONGMICSHOMETik Tok: https://www.tiktok.com/@songmicshome

Per contattarci

b2b@songmicshome.compr@songmicshome.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501584/BLR09023.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501585/BLR09046.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501586/K_PRO_Collection_Full.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501587/BLR08693.jpg Video – https://mma.prnewswire.com/media/2501588/1280X720P___16X9_720P.mp4