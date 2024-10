Sono già 354 i pedoni morti sulle strade italiane nel 2024

agenzia

Roma, 28 ott. Sono 354 i pedoni morti sulle strade italiane da inizio anno, con 236 maschi e 118 femmine, di cui 188 avevano più di 65 anni, il 53% del totale e ben sei solo in questa ultima settimana. Sono i dati emersi dal report di Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, in collaborazione con Sapidata, e che vedono la Lombardia al primo posto tra le Regioni con il maggior numero di decessi (57), seguita dal Lazio (47) e dalla Campania con 44 pedoni morti. Poi l’Emilia Romagna con 35.

Moltissimi gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di ben 8 punti dalla patente. Va ricordato che con la mini-sospensione della patente, ora all’esame del Senato e che entrerà in vigore a dicembre, avverrà il ritiro immediato della patente per 7 giorni per chi ha meno di 20 punti sulla patente o di 15 giorni se con meno di 10 punti, sospensione raddoppiata in caso di incidente e aggravata in caso di lesioni o decesso del pedone. Altri pedoni sono stati investiti mentre camminavano sul marciapiede.