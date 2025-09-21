Sopralluoghi in tre Comuni dopo terremoto a Massa Martana

agenzia

Proietti sui social, non ci sono segnalazioni di danni

PERUGIA, 21 SET – Sopralluoghi sui territorio sono stati avviati dopo il terremoto di magnitudo di 3.8 registrato con epicentro nella zona di Massa Martana. Le verifiche sono state avviate anche nei territori di Giano dell’Umbria e Todi. Lo ha scritto sui social la presidente della Regione Stefania Proietti, ribadendo che “al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni”. “Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l’evoluzione dell’evento, pronti a dare tutta l’assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini” ha spiegato la governatrice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA