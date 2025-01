Sopravvissuto ad Auschwitz restituirà la croce al merito

agenzia

Con il regista italo-tedesco Toscano a causa dell'asse Cdu-Afd

BERLINO, 30 GEN – Albrecht Weinberg, sopravvissuto ad Auschwitz, vuole restituire la sua croce federale al merito dopo che l’Unione di Friedrich Merz ha aperto alla collaborazione con l’ultradestra di Afd sulla mozione sui migranti ieri al Bundestag. Un gesto pianificato insieme al fotografo e regista italo-tedesco Luigi Toscano, che ha annunciato di voler fare altrettanto. Ne riportano in Germania diversi media, fra cui la Dpa. L’intenzione è quella di recarsi insieme dal presidente della Repubblica Steinmeier per restituire l’onorificenza: “Se non ci riceverà, gliela getteremo nella cassetta della posta”, ha affermato Toscano alla Dpa, dicendosi “indignato” per quel che è accaduto. “Mi sento tradito nei miei valori democratici”, ha aggiunto.

