Sorpresa a Casamicciola, 50 tartarughe nate nella notte

In un nido non segnalato, zona subito recintata

ISCHIA, 01 AGO – Oltre 50 tartarughe sono nate la notte scorsa su una spiaggia di Casamicciola in un nido non segnalato e che è stato subito recintato in attesa di capire se sotto la sabbia ci siano altre uova in attesa di schiudersi. Di primo mattino alcuni bagnanti arrivati alla spiaggia di Suor Angela (accanto al porto della cittadina termale) per un bagno mattutino hanno notato il nido ed i resti delle uova schiuse allertando subito le autorità; dopo pochi minuti è intervenuto il personale dell’ufficio locale marittimo casamicciolese, coordinato dal comandante Paolo Avalloneo che ha provveduto a delimitare l’area ed allertare la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli che ha inviato degli specialisti per delle verifiche che serviranno ad accertare l’eventuale presenza di altre uova che non si sono ancora schiuse. Quello di Casamicciola è il secondo nido di Caretta Caretta trovato sull’isola dopo quello della spiaggia dell’Impiccato a Forio, dove le uova sono state deposte ma le baby tartarughe non sono ancora nate.

