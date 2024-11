Sorteggio del Mondiale per Club il 5 dicembre a Miami

agenzia

Il torneo negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio con 32 squadre

LOSANNA, 11 NOV – Il sorteggio della nuova Coppa del Mondo per club, ampliata nel 2025 da sette a 32 squadre e disputata negli Stati Uniti, si svolgerà il 5 dicembre a Miami, ha annunciato la Fifa. Una data tanto più attesa in quanto molti interrogativi circondano ancora questa competizione, i cui ricavi e benefici per i club restano un mistero: non si conoscono le emittenti televisive ed è stato rivelato un solo sponsor, il gruppo cinese Hisense. Il sorteggio determinerà gli otto gironi da quattro squadre che si sfideranno nella prima fase del torneo. Le 16 classificate ai primi due posti di ogni girone andranno alla fase ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale. Per allora saranno note tutte le qualificate a questo torneo quadriennale, la cui prima edizione si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio in 12 stadi americani: al momento manca solo la vincitrice della Coppa Libertadores, la cui finale 100% brasiliana si giocherà il 30 novembre tra l’Atletico Mineiro e il Botafogo.

