S&P, economia area euro in accelerazione, +1,4% nel 2027
Aiutano tassi, mercato del lavoro e spesa Germania
ROMA, 23 SET – Per l’economia dell’area euro “una serie di incertezze pesa sulla crescita del Pil”, tuttavia “le condizioni sono favorevoli a un’accelerazione fino all’1,4% nel 2027”. Lo scrive S&P Global Ratings nel suo ‘Outlook economico per l’Eurozona’. A sostenere la ripresa “tassi di interesse più bassi, un mercato del lavoro solido e lo stimolo fiscale della Germania”.
