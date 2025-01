Space X: Ciriani, ‘Meloni non intende venire in Aula, polemica costruita a tavolino’

agenzia

Roma, 8 gen. “La presidente del Consiglio non intende partecipare in Parlamento a discussioni su questo tema, perché riteniamo che sia una polemica costruita a tavolino. La Presidente del Consiglio ha già dichiarato ufficialmente nei giorni scorsi che non c’è nessun contratto con Starlink, che non è stato questo l’oggetto di discussione tra lei e il Presidente degli Stati Uniti Trump e quindi non c’è nulla da riferire in Parlamento”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a termine della capigruppo in Senato, dopo le richiesta che sono arrivate dalle forze di opposizione sulla presenza della presidente del Consiglio sul tema dell’ipotesi di accordo con l’imprenditore Usa sul tema delle connettività digitale.

“La Presidente non scappa dal Parlamento -assicura- perché non è persona abituata a scappare da alcunché come sanno tutti, sia maggioranza che opposizione, semplicemente non c’è nulla da riferire”.