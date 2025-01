Space X: interrogazione Calenda a Tajani su ruolo Stroppa

agenzia

Roma, 14 gen. “Si chiede di sapere se sia vero e in che termini che Andrea Stroppa ‘dà una mano’, come egli afferma, nei rapporti bilaterali Italia-Usa; in tal caso su che base eserciti questo mandato istituzionalmente informale, ma politicamente riconosciuto dal Governo italiano, anche su dossier particolarmente delicati per la sicurezza nazionale”. Si legge nell’interrogazione presentata da Carlo Calenda al ministro degli Esteri, Antonio Tajani.