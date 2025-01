Space X: Pd in aula alla Camera, ‘Meloni informi il Parlamento, l’Italia non si svende’

agenzia

Roma, 7 gen “A due mesi dal 12 novembre, quando per la prima volta siamo intervenuti per chiedere una informativa urgente della presidente Meloni, torniamo a chiedere di informare il Parlamento dello stato dell’arte della trattativa con Musk”. Lo ha detto il deputato del Pd Andrea Casu in aula alla Camera.

“Rabbrividiamo di fronte al fatto che l’Italia apprenda gli aggiornamenti attraverso fonti giornalistiche d’oltre oceano e le comunicazioni su X di Musk”, ha aggiunto Casu sottolineando: “Stiamo parlando di mettere in mani straniere le chiavi della sicurezza e della difesa presente e futura del Paese. Ma l’Italia non si svende”.

