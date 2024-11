Spagna: agenzia meteo attiva avviso rosso a Valencia e lo ritira ad Almería

agenzia

Madrid, 3 nov. L’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet) ha attivato l’allarme rosso, il massimo, a Valencia intorno alle quattro del pomeriggio di oggi, per la seconda volta in cinque giorni. Inizialmente, l’allerta, che pone un rischio meteorologico estremo per la vita delle persone, dei beni e delle infrastrutture, interesserà la costa meridionale della provincia e sarà in vigore fino alle 23 a causa di piogge torrenziali da 90 litri per metro quadrato previste (una precipitazione è considerata torrenziale da 60). A differenza di martedì scorso, per oggi si prevedono rovesci di “grande intensità, ma senza eccezionale persistenza”.