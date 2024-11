Spagna: Bonelli, ‘Italia a rischio, governo dichiari stato crisi climatica’

agenzia

Roma, 31 ott. “Il drammatico evento meteo estremo accaduto a Valencia è stato causato dalla crisi climatica, che sta avendo effetti sempre più devastanti. Si tratta di eventi climatici estremi che sono stati ampiamente previsti dagli scienziati delle Nazioni Unite della Ipcc. Questo genere di eventi, con questa violenza, possono verificarsi anche nel nostro Paese e gli effetti sarebbero drammatici specialmente se si dovessero concentrare in aree urbane. Questo è quello che tentiamo di far capire al governo Meloni, che preferisce fare opposizione alla transizione ecologica”. Ad affermarlo è il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.