Spagna: cauzione pagata, Dani Alves pronto a lasciare il carcere

agenzia

Condannato a 4,5 anni per stupro, era detenuto da gennaio 2023

MADRID, 25 MAR – L’ex calciatore brasiliano Dani Alves potrebbe lasciare a breve il carcere di Brians 2, a Barcellona, dov’è detenuto dal 20 gennaio 2023, dopo il pagamento di un milione di euro di cauzione, segnalano fonti della difesa citate dai media iberici, fra cui La Vanguardia. All’ex attaccante di Barcellona, Juve e Psg, condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro di una ragazza di 23 anni nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022, il Tribunale di Barcellona aveva disposto lo scorso 20 marzo la libertà provvisoria, in attesa della sentenza definitiva del processo a suo carico, dietro pagamento della cauzione di 1 milione di euro. Per l’ex calciatore brasiliano, il tribunale ha disposto la consegna dei suoi due passaporti, brasiliano e spagnolo e all’obbligo di firma settimanale, per attenuare il rischio di fuga, e il divieto di avvicinarsi ad almeno 1.000 metri dalla vittima.

