Spagna: inondazioni a Valencia, recuperati numerosi corpi

Ritrovati dagli operatori del servizio di emergenza

(ANSA-AFP) – MADRID, 30 OTT – Diversi corpi sono stati recuperati dagli operatori dei servizi di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni a Valencia, in Spagna. Lo ha riferito il capo del governo regionale, Carlos Mazon: “Possiamo confermare che alcuni corpi sono già stati ritrovati” ha detto ai giornalisti, aggiungendo che le autorità non potranno fornire ulteriori dettagli finché i parenti non saranno stati informati. (ANSA-AFP).

