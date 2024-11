Spagna: M5s, ‘cordoglio a famiglie, eventi estremi sempre più frequenti nel Mediterraneo’

agenzia

Roma, 31 ott. “Apocalisse di pioggia, strage climatica, alluvione del secolo, catastrofe. A leggere i titoli dei giornali di oggi e a vedere le immagini del disastro provocato dall’alluvione Dana a Valencia vengono i brividi. Ci stringiamo alle famiglie delle 95 vittime registrate ieri a causa delle piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna. Non possiamo però che constatare, e invitiamo tutti a farlo, quanto questi fenomeni siano sempre più frequenti in tutto il bacino del Mediterraneo, così come sta accadendo anche nel nostro Paese con il maltempo che si sta abbattendo in gran parte delle nostre regioni. Invece di perderci in polemiche fuori tempo sulla crisi climatica in atto, sforziamoci tutti piuttosto per trovare le soluzioni più efficaci per combatterla”. Così in una nota congiunta i parlamentari del M5S nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato.

