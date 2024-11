Spagna: Polizia Nazionale, ’87 arresti a Valencia, maggior parte per saccheggi’

agenzia

Madrid, 5 nov. Il direttore della Polizia Nazionale, Francisco Pardo, ha riferito che negli ultimi giorni la forza ha arrestato a Valencia un totale di 87 persone. Di questi, 77 sono stati denunciati per saccheggio, due per rapina in casa, quattro per rapina all’interno di veicoli e quattro per furto. Al momento, 15 persone sono state provvisoriamente incarcerate, ha riferito questo pomeriggio il Tribunale di giustizia della Comunità Valenciana.