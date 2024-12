Spagna: rafforzate misure antiterrorismo per festività natalizie

agenzia

Ministero Interno conferma il livello 4 del piano prevenzione

MADRID, 13 DIC – Il ministero dell’Interno spagnolo ha rafforzato le misure di prevenzione di vigilanza e di risposta antiterrorista durante il periodo delle festività natalizie, dopo la riunione del tavolo di valutazione della minaccia terrorista, presieduto oggi dal titolare del dicastero Fernando Grande-Marlaska. Sarà mantenuto il livello 4 – quello massimo – del piano di prevenzione, protezione e risposta antiterrorista, e saranno ulteriormente rinforzate le misure già potenziate nell’ottobre 2023 per garantire la sicurezza negli eventi e negli spostamenti in cui è prevista un’ampia affluenza di persone, segnalano fonti del ministero. Il livello 4 di prevenzione antiterrorista prevede controlli rafforzati “di speciale intensità” per grandi centri commerciali, infrastrutture sensibili, snodi di interscambi di trasporti terrestri, aerei e marittime, centri per il tempo libero e centri religiosi, dove è prevista una più alta affluenza. Le misure di prevenzione rafforzate resteranno in vigore dalle 00:00 del 21 dicembre alle 15:00 dell’8 gennaio 2025 sull’intero territorio spagnolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA