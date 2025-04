Spagna, serviranno da 6 a 10 ore per ripristino corrente

agenzia

Convocato il consiglio per la Sicurezza nazionale

ROMA, 28 APR – Red Eléctrica segnala che ci vorranno dalle “sei alle dieci ore” per ripristinare completamente la corrente elettrica. Lo riportano i media spagnoli. Il governo ha appena convocato d’urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale. I suoi membri, tra cui il primo ministro, il capo di Stato Maggiore della Difesa e il direttore del Centro Nazionale di Intelligence (CNI), si riuniranno per analizzare la possibile origine del grave guasto della rete elettrica verificatosi in Spagna.

