Sparatoria in Michigan, i morti salgono a due

agenzia

Morto uno dei feriti in ospedale

WASHINGTON, 28 SET – Una delle nove persone ferite in una sparatoria nella chiesa mormone di Gran Blanc, in Michigan è morta. Salgono quindi a due le vittime dell’attacco, oltre all’aggressore. Lo riferisce la polizia secondo quanto riportato dalla Bbc. Dopo la sparatoria New York e Los Angeles hanno rafforzato la sicurezza davanti ai luoghi di culto. Lo riporta la Cnn. Secondo le autorità non c’è un allarme specifico ma è “un eccesso di cautela”.

