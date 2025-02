Sparatoria in Ohio, almeno 1 morto: sospetto in fuga

agenzia

Washington, 5 feb. (Adnkronos/Afp) – Una sparatoria nello Stato americano dell’Ohio ha provocato almeno un morto e cinque feriti. Ad annunciarlo alle prime ore di oggi è stata la polizia locale, spiegando che il presunto responsabile è ancora in fuga.

La sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri ora locale a New Albany, in un deposito in cui sono immagazzinati cosmetici. C’è stata “una vittima” e cinque feriti, raggiunti da colpi di arma da fuoco, ora ricoverati in ospedale, ha annunciato Greg Jones, capo della polizia della città.