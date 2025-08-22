Sparatoria in un campus a Philadelphia, era falso allarme

agenzia

Rettore: 'Non ci sono ne' morti ne' feriti, una crudele bufala'

WASHINGTON, 21 AGO – La sparatoria nell’università di Villanova a Philadelphia, quella nella quale ha studiato Papa Leone, era un falso allarme. Lo ha detto in una nota il rettore, padre Peter Donahue, secondo quanto riportato dalla Cbs, sottolineando che non ci sono ne’ morti ne’ feriti. “E’ stata una crudele bufala”, ha detto.

