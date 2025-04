Sparatoria Monreale: biglietti e foto su fioriere crivellate

agenzia

'Nei pressi del pub dove è avvenuta la sparatoria'

PALERMO, 28 APR – “Volati via troppo presto, ma resterete per sempre nei nostri cuori e di chi vi ha voluto bene. Circondati dall’amore che non smetterà mai di abbracciarvi Salvatore, Massimo e Andrea”. E’ uno dei messaggi appesi nelle fioriere dove sono ben visibili i fori dei proiettili in via Benedetto D’Acquisto a Monreale nei pressi del pub dove è avvenuta la sparatoria. Sui vasi ci sono anche le foto dei tre giovani monrealesi Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo uccisi con colpi di pistola per futili motivi la notte tra sabato e domenica da alcuni palermitani.

