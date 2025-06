Spari su candidato alla presidenza in Colombia, ferito

agenzia

Il senatore di destra Miguel Uribe in gravi condizioni

BOGOTÀ, 07 GIU – Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d’arma da fuoco a Bogotà. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un “attacco”. Uribe, 39 anni, è ora in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto. “La violenza non può mai essere la strada…spero vivamente che (Uribe) stia bene e fuori pericolo”, ha scritto sui social la ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia. In un video pubblicato sui social network si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplosioni di numerosi colpi d’arma da fuoco diretti verso il politico. Altre immagini, poi, mostrano l’uomo, ormai privo di sensi e sanguinante, poggiato su un’auto bianca mentre alcuni collaboratori tentano di portarlo verso i soccorsi medici. Il sindaco di Bogotà, Carlos Galan, ha riferito che Uribe è stato “operato d’urgenza” e che l'”attentatore è stato interrogato”. Il governo del presidente di sinistra Gustavo Petro ha condannato “categoricamente ed energicamente l’attentato”. “Questo è un atto di violenza non solo contro l’integrità fisica del senatore – ha scritto la presidenza in una nota – ma contro la democrazia, la libertà di pensiero e l’esercizio legittimo della politica in Colombia”.

