SPARK™ CLEAR ALIGNERS ANNUNCIA L’ATTESISSIMO PROGRAMMA PER GLI ORDINI “ON-DEMAND”

– La nuova soluzione offre ai medici maggiore controllo, flessibilità e risparmio sui costi grazie al conveniente modello Pay-Per-Tray –

BREA, California, 2 maggio 2024 /PRNewswire/ — Ormco Corporation, leader globale nelle soluzioni ortodontiche, ha annunciato oggi il lancio del suo programma Spark On-Demand, che consente ai medici di ordinare un numero qualsiasi di allineatori Spark con una struttura dei prezzi semplice, conveniente e senza abbonamento.

“Questo programma unico aumenterà ulteriormente la capacità dei nostri medici di far crescere i propri studi grazie all’offerta di un’opzione di acquisto conveniente e flessibile di allineatori per trattamenti ortodontici senza necessità di impegnarsi in un determinato volume”, ha affermato Eric Conley, presidente di Ormco. “Puntiamo a fornire ai medici flessibilità e scelta, sia dal punto di vista clinico, sia nel modo in cui acquistano i nostri prodotti. Questa soluzione offre ai professionisti del settore la possibilità di selezionare il trattamento con allineatori più adatto ai pazienti e al loro studio. È possibile acquistare ciò che serve, quando serve”, ha continuato.

“Ormco continua a trovare nuovi modi per supportare gli ortodontisti. Con questa nuova offerta non devo più preoccuparmi degli impegni in termini di abbonamenti, di complesse stampe in ufficio o dell’esternalizzazione verso laboratori locali, fattori che possono avere un impatto positivo sulla redditività e sull’economia del mio studio”, ha dichiarato il Dott. Todd Bovenizer. “Questo nuovo modello di ordini è estremamente conveniente per i pazienti che necessitano solo di un trattamento ortodontico minore o per integrare il trattamento con l’apparecchio utilizzando gli allineatori”.

Il programma On-Demand di Spark offre ai medici numerosi vantaggi:

Spark On-Demand sarà disponibile per i fornitori Spark in tutta Europa, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, a partire dal 5 maggio 2024. Per ulteriori informazioni visitare la pagina ormco.eu/spark/releases.

Il dottor Todd Bovenizer è un consulente retribuito da Ormco. Le opinioni espresse sono quelle del medico. Ormco è un produttore di dispositivi medici e non dispensa consulenza medica. Nel trattamento dei pazienti, i medici devono usare il proprio giudizio.

Informazioni sul sistema Spark™ Clear AlignerGli allineatori Spark sono prodotti da Ormco, leader globale nei prodotti ortodontici innovativi, che vanta 60 anni di esperienza, R&D e standard di produzione elevati. Ormco ha aiutato i medici a curare oltre 20 milioni di pazienti in più di 140 paesi. Il software Spark Approver è progettato per offrire ai medici maggiore controllo e flessibilità, mentre la tecnologia avanzata degli allineatori di Spark e il materiale TruGEN™ forniscono una ritenzione più prolungata della forza. Rispetto al marchio leader di allineatori, e quando sono a contatto con lo stesso dente, gli allineatori Spark presentano il 18% in più di contatto superficiale con il dente e sono anche progettati per essere più trasparenti e comodi, oltre che per macchiare meno, rispetto al marchio leader di allineatori; forse è questo il motivo per cui il 100% dei pazienti recentemente intervistati ha affermato che consiglierebbe gli allineatori Spark a un amico.*

Per ulteriori informazioni sugli allineatori Spark visitare la pagina https://ormco.eu//spark/releases/.

*Dati d’archivio presso Ormco Corporation

Informazioni su OrmcoEnvista è una famiglia globale di oltre 30 affidabili marchi dentali, tra cui Nobel Biocare, Ormco, DEXIS e Kerr, uniti da uno scopo condiviso: collaborare con i professionisti per migliorare la vita. Ormco, con sede a Brea, California, è un leader globale e un innovatore di soluzioni e prodotti ortodontici che contribuiscono a migliorare la vita dei clienti e dei loro pazienti. Da 60 anni Ormco collabora con la comunità ortodontica per aiutare a creare oltre 20 milioni di sorrisi in più di 140 paesi. I prodotti distinti spaziano da apparecchi gemelli (apparecchi Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ e Mini Diamond™) alle pionieristiche soluzioni autoleganti basate sul sistema Damon™ (tra cui il sistema Damon Ultima™ e Damon™ Clear2). Il sistema Spark™ Clear Aligner è progettato per soddisfare le esigenze degli ortodontisti con il materiale TruGEN™ e il software Approver. Insignia™ Advanced Smile Design™ di Ormco fornisce una soluzione di incollaggio indiretto personalizzata e completa per l’efficienza attraverso la personalizzazione. Dal servizio personalizzato ai programmi di formazione professionale e al supporto marketing, Ormco si impegna per aiutare gli ortodontisti a centrare i loro obiettivi clinici e di gestione dello studio. È possibile connettersi con l’azienda su www.facebook.com/OrmcoUK/ e su LinkedIn www.linkedin.com/company/ormco-europe.

