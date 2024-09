Spazio: Urso, ‘Sicilia non può rinunciare ad avere osservatorio, contraddice nostra storia’**

agenzia

Siracusa, 22 set. “La Sicilia non può rinunciare ad avere nella sua terra l’osservatorio che permetterebbe di individuare i più lontani corpi celesti. Rinunciare a questo credo che sia un elemento che contraddice la nostra storia millenaria e ci impedirebbe di apporre una bandiera alla nostra grande avventura spaziale”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy durante la cerimonia di premiazione di alcuni rappresentati delle eccellenza italiana: Walter Villadei, Marina Valensise e Piero Antinori a Divinazione Expo 24 a Siracusa. Lo scorso 6 settembre era prevista la cerimonia di posa della prima pietra organizzata dell’Agenzia spaziale europea e dall’Agenzia spaziale italiana, alla presenza di varie autorità nazionali, regionali e locali a Isnello, sulle Madonie. Era tutto pronto per l’avvio dei lavori di costruzione dell’osservatorio astronomico che comprende il telescopio europeo Flyeye destinato a individuare gli asteroidi minacciosi per la Terra. Il Tribunale amministrativo della Sicilia ha disposto la sospensione dei lavori su ricorso di alcune associazioni ambientaliste: Club Alpino Italiano, Legambiente Sicilia, Lipu, Wwf Sicilia.