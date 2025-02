Special Olympics, premio gruppo più numeroso per il Tevere Remo

agenzia

Al "Play the games" canottaggio e indoor rowing a Bagnoli

ROMA, 25 FEB – Tre magnifiche giornate nel segno del canottaggio e dell’inclusione al Circolo Ilva Bagnoli di Napoli, dove hanno partecipato 23 atleti del Circolo Tevere Remo di Roma accompagnati da tecnici, familiari e partner, tra cui i Soci Alessandra Galletta, Marco Staccioli e Federico Mongelli. La squadra del RCCTR ha ricevuto il Premio Panathlon per il gruppo più numeroso dalle mani di Giosuè Vitagliano, presidente della Commissione Direttiva Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio. A ritirare il premio l’allenatrice capo Livia Ravoni in rappresentanza del gruppo. A partecipare all’evento sono accorsi da tutta l’Italia atleti Special Olympics delle seguenti Società: da Palermo i canottieri Telimar, da Bari il Cus, da Roma oltre al Tevere Remo, il Circolo Ondina e la Canottieri Lazio, da Torino il Circolo Canottieri Armida, da La Spezia il Velocior, Canottieri San Miniato, da Sarzana la Missione Sportiva, la Canottieri Adria da Trieste e infine i padroni di casa dell’Ilva Bagnoli. Tutti i partecipanti hanno potuto abbracciare Marco Di Costanzo il campione canottiere italiano che ha vinto oltre l’oro ai Mondiali nel 4 senza, le medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con Giovanni Abbagnale nel 2 senza e il bronzo alle Olimpiadi di Tokio nel 4 senza. Presente anche il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Davide Tizzano (in foto mentre premia l’atleta Beatrice Agostini).

