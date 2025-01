‘Speronò la moglie in auto per ucciderla’, arrestato

agenzia

L'uomo è accusato di tentato omicidio a Ravenna

RAVENNA, 30 GEN – Un 48enne del Ravennate, tecnico specializzato in impianti, è stato arrestato con l’accusa di avere speronato la moglie in auto nel tentativo di farla finire fuori strada per ucciderla. L’uomo – come riferito dai quotidiani locali – martedì sera è stato raggiunto a Brescia, dove si trovava per lavoro, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna su richiesta del Pm Angela Scorza per tentato omicidio aggravato. La coppia, dopo un periodo di crisi e tensioni, a dicembre era tornata assieme. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Faenza, i fatti risalgono al pomeriggio del 19 gennaio quando l’auto della donna era finita fuori strada sulla Provinciale tra Sarna e Brisighella, nel Ravennate. Era stato l’uomo a chiamare il carroattrezzi e ad accompagnare la consorte in ospedale (per lei prognosi di cinque giorni). La donna in quel momento non si era confidata con nessuno dei sanitari su quanto presumibilmente accadutole: lo aveva fatto qualche giorno dopo davanti ai carabinieri trasformando così un urto accidentale tra coniugi in uno speronamento volontario compiuto forse per motivi di gelosia. Domani mattina per l’indagato, difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, sarà la volta dell’interrogatorio di garanzia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA