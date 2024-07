agenzia

Roma, 17 lug. Con 87 voti favorevoli e 63 contrari, l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge delega in materia di spettacolo che ora passerà alla Camera per il via libera definitivo. Tutti i gruppi di opposizione hanno votato contro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA