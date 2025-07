Spiber annuncia nuove partnership con Manifattura Sesia e Achille Pinto

agenzia

YAMAGATA, Giappone, 30 giugno 2025 /PRNewswire/ — Spiber, azienda pioniera della produzione di fibre proteiche artificiali (ISO 2076) prodotte utilizzando tecnologie di fermentazione all’avanguardia, annuncia la sigla di nuove partnership con Manifattura Sesia S.r.l. e Achille Pinto S.p.A.

La partnership con Manifattura Sesia, nota per l’adozione di materiali responsabili e la ricercata qualità, ha portato allo sviluppo di innovative miscele di filati contenenti il 30% di fibra Brewed Protein™ combinata con lana.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con lo sviluppo del nostro nuovo filato: T-Gen, abbreviazione di Technological Generation. Al tatto il filato è eccezionalmente morbido e ha un peso specifico inferiore rispetto alla pura lana, caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante dal punto di vista tecnico.Abbiamo sviluppato tre varianti di T-Gen per ampliarne la versatilità e il potenziale applicativo. La combinazione della fibra Brewed Protein™ di Spiber con una selezione di lana merino superfine certificata RWS e Nativa rende questi filati un esempio all’avanguardia nella nostra ricerca di soluzioni tessili sostenibili. T-Gen rappresenta un’altra tappa fondamentale nel percorso che Manifattura Sesia ha intrapreso anni fa: creare filati sempre più responsabili, con una qualità pensata per durare nel tempo.” – Chiara Serra,Direttrice creativa di Manifattura Sesia S.r.l.

Inoltre la partnership con Achille Pinto, prestigioso produttore italiano di tessuti di alta qualità, rinomato per i jacquard dai dettagli raffinati e per i tessuti stampati, ha dato vita a nuove collezioni contenenti il 15-30% di fibra Brewed Protein™ in mista con seta e lana. Si tratta dei primi e unici tessuti in Europa ad abbinare la fibra Brewed Protein™ alla seta. Inoltre, Achille Pinto è il primo produttore europeo a dimostrare le capacità di stampa sui tessuti Brewed Protein™. I tessuti sono ideali per accessori come sciarpe e scialli e possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.

In parallelo, i primi di partner Spiber hanno sviluppato nuove collezioni di filati e tessuti che saranno presentate a Pitti Filati e Milano Unica.

Zegna Baruffa Lane Borgosesia ha sviluppato due filati con fibra Brewed Protein™, ciascuno caratterizzato da una diversa finitura. Entrambi i filati sono ideali per applicazioni di maglieria di alta qualità e offrono una sensazione eccezionale al tatto, combinando le proprietà avanzate della fibra Brewed Protein™ con il rinomato know-how di ZBLB nella filatura e finitura della lana merino. L’azienda offre anche una varietà di colori contenenti il 30% di fibra Brewed Protein™ e il 70% di lana RWS. I campioni di capi, prodotti in esclusiva dal Maglificio Erika per Zegna Baruffa Lane Borgosesia e Spiber, saranno esposti presso lo stand di Spiber sia a Pitti Filati che a Milano Unica.

Ulteriormente, Botto Giuseppe ha rinnovato il suo filato 100% Brewed Protein™ della stagione precedente e rimane l’unico produttore in Europa a offrire attualmente filato pettinato 100% Brewed Protein™. L’azienda offre un’ampia gamma di colori dalla sua cartella Silkslow Color e offre anche la possibilità di personalizzarli in base alle esigenze dei clienti, consentendo una flessibilità creativa ancora maggiore.

Marzotto ha rinnovato la collezione di tessuti “FiberPro” della stagione precedente con tessuti in mista al 30% Brewed Protein™ e presenterà cinque nuove qualità sartoriali. La fibra viene sapientemente miscelata con lane pregiate per creare filati e tessuti innovativi, ideali per una sartoria moderna e consapevole.

Takisada-Nagoya, un distributore di fibre giapponese con sede nella prefettura di Aichi, ha sviluppato e presenterà oltre 20 nuove collezioni di tessuti, che includono il primo tessuto per abiti realizzato interamente con fibra Brewed Protein™ al 100%, nonché miscele di Brewed Protein™ e lana adatte ai cappotti. La linea comprende anche sette nuovi tessuti denim, sviluppati in collaborazione con il produttore giapponese di denim Shiota, con sede a Okayama, tra cui uno con il 20% di fibra Brewed Protein™, la composizione più elevata attualmente disponibile sul mercato del denim.

Tutte le novità e i campioni saranno esposti allo stand Q/11 di Spiber a Pitti Filati e allo stand JOB A13 a Milano Unica.

Grazie a queste collaborazioni, Spiber sta ulteriormente espandendo la sua presenza in tutta Europa, contribuendo ad accelerare l’adozione della fibra Brewed Protein™ nell’ambito di un cambiamento più ampio verso l’innovazione responsabile e il progresso nel settore dell’abbigliamento.

Spiber Inc.

Fondata nel 2007, Spiber è una società di venture capital nel settore biotecnologico con sede a Yamagata, in Giappone. Impegnata a creare soluzioni innovative che contribuiscano al benessere sostenibile, Spiber ha sviluppato una nuova soluzione ispirata alla diversità e alla circolarità della natura: la piattaforma di materiali Brewed Protein™. Sfruttando la potenza della fermentazione di precisione, Spiber progetta le proteine a livello molecolare, ottenendo materiali versatili che possono essere adattati a esigenze specifiche. Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità per materiali sostenibili e altamente performanti in vari settori – abbigliamento, alimentare, automotive e altri ancora

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

Brewed Protein™ fiber

Un materiale di alta qualità di origine vegetale, prodotto utilizzando la tecnologia di fermentazione Spiber, che fornisce una soluzione circolare e inaugura una nuova categoria di fibre proteiche. Grazie agli ingredienti di origine vegetale e al processo di produzione efficiente in termini di risorse, la fibra Brewed Protein™ ha il potenziale di ridurre significativamente l’impatto sull’ambiente e sul benessere degli animali rispetto ai materiali tradizionali.

