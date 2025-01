Spiber Inc. annuncia una partnership strategica con Botto Giuseppe e lancia per la prima volta un filato 100% Brewed Protein™ in collaborazione con un Lanificio europeo

agenzia

YAMAGATA, Giappone, 27 gennaio 2025 /PRNewswire/ — Spiber, pioniere delle fibre proteiche (ISO 2076) prodotte con una tecnologia di fermentazione all’avanguardia, è orgogliosa di annunciare la sua partnership di successo con Botto Giuseppe, un prestigioso Lanificio italiano di fascia alta rinomato per i suoi filati di alta qualità realizzati con fibre naturali come lana e cashmere.

Dall’inizio della loro collaborazione, nel 2023, Spiber e Botto Giuseppe hanno lavorato per esaltare il pieno potenziale della fibra Brewed Protein™ di Spiber. “Siamo lieti di iniziare questa nuova collaborazione con lo sviluppo di una fibra così tecnologica. È un raggiungimento importante nel nostro percorso di sostenibilità”, afferma Silvio Botto Poala, amministratore delegato di Botto Giuseppe.

La collaborazione ha portato allo sviluppo di filati misti contenenti il 20-50% di fibre Brewed Protein™ combinate con il cashmere, nonché di filati pettinati 100% Brewed Protein™. Botto Giuseppe è la prima realtà europea a sviluppare e commercializzare con successo filati realizzati interamente con fibre Brewed Protein™. Questi filati sono versatili, adatti alla tessitura e alla maglieria, e possono essere utilizzati in una varietà di applicazioni come camicie, abiti e maglie in jersey. Tutti i filati sono disponibili per la commercializzazione presso Botto Giuseppe.

In occasione di Pitti Filati, che si terrà a Firenze dal 28 al 30 gennaio 2025, Spiber è orgogliosa di presentare una polo realizzata con filato 100% Brewed Protein™ sviluppato da Botto Giuseppe e prodotta dal Maglificio Mely’s. Il tessuto esprime tutta la sua eleganza proprio grazie all’utilizzo delle fibre Brewed Protein™ e all’esperienza dei produttori.

Filato pettinato Spiber_Brewed Protein™_SS26 Composizione: 100% fibra Brewed Protein™ Credito: Spiber Inc. In futuro, sia Spiber che Botto Giuseppe hanno l’intenzione di mettere a punto titoli di filato più fini nei materiali in 100% Brewed Protein™ e a sviluppare personalizzazioni su misura per marchi specifici.

Linea di prodottiFilato pettinato Brewed Protein™ Composizione: 100% fibra Brewed Protein™ Nm. 2/60, Nm. 1/60, Nm. 2/80

Filati di lana Cashmere/Brewed Protein™Composizione: 80% cashmere, 20% fibra Brewed Protein™ 50% cachemire, 50% fibra Brewed Protein™Nm. 2/27

Spiber Inc.Fondata nel 2007, Spiber è un’azienda biotecnologica con sede a Yamagata, in Giappone. Dedita alla creazione di soluzioni innovative che contribuiscono al benessere sostenibile, Spiber ha sviluppato una nuova soluzione di materiali ispirata alla diversità e alla circolarità della natura, la piattaforma di materiali “Brewed Protein™”. Sfruttando la potenza della fermentazione di precisione, Spiber ingegnerizza le proteine a livello molecolare, ottenendo materiali versatili che possono essere adattati a esigenze specifiche. Questa soluzione innovativa apre nuove possibilità per materiali sostenibili e ad alte prestazioni in una varietà di settori, tra cui l’abbigliamento, l’alimentare, l’automobilistico e altri ancora. Insieme ai nostri partner, Spiber esplora costantemente nuove applicazioni per i materiali Brewed Protein™, per contribuire ad aprire la strada a un futuro più luminoso. La nostra passione è guidare un’economia circolare, ridurre al minimo il nostro impatto sull’ambiente e lavorare insieme per costruire un mondo inclusivo, equo e circolare.

Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

Brewed Protein™ fiberUn materiale di prima qualità a base vegetale prodotto con la tecnologia di fermentazione (brewing) di Spiber, che offre una soluzione circolare e apre la strada a una nuova classe di fibre proteiche. Le fibre Brewed Protein™ possono essere personalizzate per offrire una lucentezza e una delicatezza simili alla seta, una sensazione lussuosa e liscia come il cashmere o la grassezza della lana di alta qualità. Grazie agli ingredienti di origine vegetale e al processo di fermentazione di precisione, la fibra Brewed Protein™ ha il potenziale per ridurre significativamente l’impatto ambientale e il benessere degli animali rispetto ai materiali tradizionali.

Botto Giuseppe e Figli S.p.A.

Un’azienda sostenibile. Dal 1876 Botto Giuseppe e Figli S.p.A. produce filati e tessuti pregiati. Oggi la quarta generazione della famiglia gestisce una realtà internazionale che annovera i migliori clienti del lusso in tutto il mondo. Ogni anno le collezioni di filati Naturalis Fibra si arricchiscono di filati straordinari come Flair, Fairwool, Slowool, i tessuti Slowoolly , Slowoolearth, Flair Earth che rappresentano prodotti e soluzioni sostenibili, specchio della filosofia aziendale. Botto Giuseppe e Figli Spa è una realtà internazionale che opera in tutto il mondo e con le più importanti realtà della moda mondiale. Si rivolge al mercato italiano e ai mercati stranieri come Usa, Giappone, Cina, Corea, Francia e Germania.

Botto Giuseppe website: https://www.bottogiuseppe.com/en/botto-home-english/

