Spionaggio: Ascani, ‘vicenda torbida e allarmante’

agenzia

Roma, 6 feb. “Giornalisti, come il direttore di ‘Fanpage’ Francesco Cancellato, e attivisti, come il fondatore di Mediterranea Luca Casarini, spiati attraverso software di origine israeliana pensati per uso militare. L’azienda che distribuisce questo sistema avrebbe contatti con il governo italiano che però ha smentito mentre il giornale inglese Guardian scrive che il rapporto sarebbe cessato e, quindi, esisteva. Chi ha messo sotto controllo i telefoni di queste persone? E con quali obiettivi? Si tratta di una vicenda torbida e allarmante, in discussione c’è la libertà di stampa, la sicurezza nazionale, la tutela dei diritti di ogni cittadino. Il Governo ha il dovere di chiarire subito, senza reticenze. E deve farlo in Aula. Vogliamo risposte precise su una questione che non ammette omissioni o slogan propagandistici”. Così Anna Ascani, deputata del Pd e vicepresidente della Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA