Spionaggio: Boccia, ‘violato art.21 Costituzione, interrogazione a Meloni’**

agenzia

Roma, 14 feb. “Chiarire se il governo italiano sia cliente dell’azienda Paragon Solutions e chi sia stato autorizzato ad utilizzare lo spyware Graphite per controllare giornalisti e attivisti italiani come il direttore di Fanpage e Luca Casarini”. E’ quanto chiede il gruppo del Pd al Senato, con una interrogazione a prima firma del presidente Francesco Boccia, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Nel complesso – sottolinea Boccia – tutta la vicenda che coinvolge Paragon Solution e il nostro Paese appare come una grave violazione dell’articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione e di stampa”. Nell’interrogazione Boccia ricostruisce la vicenda dell’utilizzo di Graphite di Paragon Solution e chiede “se il governo italiano abbia acquistato software di spionaggio o tecnologie informatiche dall’azienda”.