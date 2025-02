Spionaggio: Bonelli, ‘governo chiarisca in aula, notizia Guardian gravissima’

agenzia

Roma, 6 feb. “Dopo un’intera giornata di richieste di chiarimento da parte delle opposizioni, ieri Palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui negava ogni responsabilità sullo spionaggio di giornalisti e attivisti con lo spyware Paragon, prodotto da un’azienda israeliana di nascita, ma che fa capo a un fondo statunitense. Paragon Solutions aveva un contratto con il governo italiano, che avrebbe deciso di rescinderlo nella serata di mercoledì. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico The Guardian”. Lo dice Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Dopo le verifiche a seguito delle prime indiscrezioni sui potenziali abusi commessi, l’azienda mercoledì sera ha rescisso il contratto dopo aver appurato che a essere intercettati non erano solo criminali, ma anche attivisti e giornalisti: sarebbero stati violati i termini di licenza e il quadro etico”.