Spionaggio: Bonelli, ‘governo omertoso, non dice chi ha dato ordine di spiare’

agenzia

Roma, 12 feb. “Oggi in Aula il governo ha ammesso che il contratto con Paragon è ancora attivo, ma invece di fornire risposte chiare sulle gravissime accuse di spionaggio contro giornalisti e attivisti, ha scelto la strada delle minacce, annunciando denunce contro chi lo accuserà di aver autorizzato attività di sorveglianza illecita”- Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde in una nota.

“Ancora una volta, il governo Meloni non solo non racconta la verità, ma tenta di intimidire chi chiede trasparenza. Ci dica chiaramente: chi ha autorizzato il monitoraggio dei cellulari del direttore di Fanpage e degli attivisti di Mediterranea? Perché continua a nascondere informazioni fondamentali su questa vicenda, considerando che il software Paragon dovrebbe essere in uso esclusivo al governo?”.