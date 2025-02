Spionaggio: Bonelli, ‘Meloni copre qualcuno? Governo rischia su questa vicenda’

agenzia

Roma, 19 feb. “Il governo non risponde: sta coprendo qualcuno? Se lo sta facendo, ha l’obbligo di dirlo. Questa questione, sappia palazzo Chigi, se Meloni pensa di essere diventata come Trump che firma ordini esecutivi ed è Dio, patria e famiglia, se lo scordi. Il governo rischia di traballare su questa cosa. Noi riteniamo la premier responsabile in toto di questa cosa”. Lo dice Angelo Bonelli rispondendo a una domanda sul caso Paragon durante una conferenza stampa di Avs sui referendum.

