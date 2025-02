Spionaggio: Boschi, ‘presidente Camera non sia passacarte governo’

agenzia

Roma, 18 feb. “Il presidente della Camera, terza carica dello Stato, ha il dovere di rappresentare il Parlamento, non fare il passacarte del governo”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula.

“Non si è mai verificato che sul Question Time il governo si rifiutasse di venire in aula a rispondere su questioni di urgenza e di importanza per il Paese. Sarebbe gravissimo se passasse il principio che il governo può decidere quando venire o non venire a riferire in Parlamento senza che il presidente della Camera possa in alcun modo esercitare un ruolo o incidere in quella che è l’interlocuzione che ci deve essere tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Vorrebbe dire che il governo da qui avanti potrebbe non venire mai”.