Spionaggio: Ciriani, ‘Governo rispetta norme, collaborazione con magistratura e Copasir’**

Roma, 25 giu. “Il Governo ribadisce di avere sempre rispettato le norme sulle attività dell’intelligence. Ha collaborato attivamente con il Copasir affinché l’accertamento da esso avviato sulla vicenda Paragon fosse il più completo ed efficace, e di ciò il Comitato parlamentare ha dato atto, giungendo alle conclusioni riassunte nella Relazione pubblicata il 5 giugno”. Lo ha sottolineato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question time della Camera, ad un’interrogazione di Italia viva.