Spionaggio: Ciriani, ‘informazioni non divulgabili, governo le darà in sedi opportune’ (2)**

agenzia

La sede opportuna, ha sottolineato Ciriani, “è il Copasir che è un organo del Parlamento e non del governo, ed è presieduto da un componente delle opposizioni. E’ quella la sede in cui il governo fornisce tutte le informazioni del caso: oggi è stato audito Valensise, la settimana scorsa Caravelli e la prossima settimana sarà audito Frattasi. Da parte del governo non c’è alcun volontà di non dare informazioni, ma di darle nelle sedi opportune”.