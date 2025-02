Spionaggio: Ciriani, ‘informazioni non divulgabili, governo le darà in sedi opportune’**

agenzia

Roma, 18 “Si tratta di informazioni non divulgabili” e come tali “possono essere divulgate solo nelle sedi opportune” come il Copasir. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani al termine della capigruppo alla Camera a proposito delle interrogazioni al governo da parte delle opposizioni sul caso Paragon. “Da parte del governo non c’è alcun volontà di non dare informazioni, ma di darle nelle sedi opportune”.

