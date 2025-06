Spionaggio: De Cristofaro, ‘vicenda opaca, Avs chiede verità al Parlamento’

agenzia

Roma, 9 giu. “La vicenda dell’utilizzo dello spyware di Paragon Solution contro giornalisti di Fanpage assume sempre di più contorni opachi e puzza di bruciato. Ora è chiaro, e ce lo dice la stessa azienda produttrice del software: il governo avrebbe potuto sapere chi ha spiato il direttore di Fanpage Cancellato. Avrebbe potuto, ma non lo ha fatto. Una cosa gravissima che getta un’ombra oscura e inquietante sull’esecutivo. Un governo che non risponde su un controllo così invasivo e illegale, e non si prende la responsabilità di chiarire, è un governo di cui avere molta paura”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.