Spionaggio: Fratoianni, ‘altro giornalista Fanpage spiato? Serve chiarezza’

Roma, 30 apr. “Gli episodi di spionaggio illegale stanno diventando una catena di eventi ormai infinita e sempre più inquietante, che dovrebbero allarmare tutti nel nostro Paese. Abbiamo avuto la vicenda torbida con attivisti delle Ong che hanno scoperto di avere il proprio telefono cellulare spiato con tecnologie all’avanguardia. Nessuna risposta chiara è arrivata e tutto è rimasto confinato in segrete stanze. E dello stesso tipo di spionaggio è stata vittima il direttore di Fanpage. E ancora oggi, a mesi di distanza, non si sa da chi e perché”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dopo che Fanpage ha rivelato che un altro giornalista della testata è stato spiato illegalmente.