Spionaggio: Fratoianni, ‘governo si rifiuta di rispondere, gravissimo’

agenzia

Roma, 18 feb. “Ho appena saputo dagli uffici della Camera dei Deputati che il Governo Meloni non intende rispondere sul caso di spionaggio attraverso il software della società Paragon né alle interrogazioni di Avs né al Question Time dove altre forze di opposizione avevano depositato per domani sullo stesso tema. Una notizia gravissima che disegna uno scenario inquietante”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“Non è tollerabile, in una democrazia parlamentare, che non vengano fornite le risposte richieste dalle opposizioni su un caso di spionaggio ai danni di categorie protette come i giornalisti e di attivisti o oppositori politici”.