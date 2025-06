Spionaggio: Grimaldi (AVS), ‘Paragon vicenda opaca, Governo riferisca in Parlamento’

agenzia

Roma, 10 giu. “Chiediamo un’informativa in Aula del sottosegretario Mantovano e della presidente Meloni perché Paragon ha dichiarato ufficialmente ad Haaretz di aver offerto al Governo e al Parlamento italiano aiuto per determinare se il suo sistema sia stato utilizzato impropriamente dalle agenzie dei Servizi italiani. Ovvero contro il giornalista Cancellato, in violazione della legge italiana e dei termini contrattuali stessi. Ci siamo avvalsi di questo aiuto? Secondo Paragon, le autorità italiane hanno scelto di non procedere e così la società israeliana avrebbe rescisso unilateralmente i suoi contratti in Italia”. Lo ha affermato intervenendo alla Camera il vicecapogruppo di AVS, Marco Grimaldi.