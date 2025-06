Spionaggio: Renzi, ‘Meloni si è presa i pieni poteri e tutti zitti’

agenzia

Roma, 12 giu. “Ci sono le prove che il software Graphite di Paragon è stato utilizzato contro giornalisti di Fanpage. Il Copasir ha chiuso le proprie analisi dicendo che i servizi segreti non c’entrano niente. A questo punto il problema va posto in Parlamento e tornerò a farlo in tutte le sedi”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Ci sono giornalisti che vengono spiati e non si sa da chi. Ci sono software pericolosi che vengono utilizzati e non si sa da chi. E c’è un’agenzia per la cyber alla cui guida Meloni e Mantovano hanno messo un loro amico prefetto senza alcuna competenza in materia”.