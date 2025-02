Spionaggio: Renzi, ‘scandalo Paragon non finisca a tarallucci e vino, Mantovano chiarisca’

agenzia

Roma, 7 feb. “Un’azienda israeliana produce un potente software capace di leggere tutto nei telefonini. Il Governo italiano compra questo software. Ma gli israeliani dopo un po’ stracciano il contratto perché – questa è l’accusa – l’Italia non rispetta le regole e spia persone che non possono essere spiate, ad esempio i giornalisti. È una cosa enorme, una devastante violazione della privacy che come sapete io ritengo da sempre un diritto umano inalienabile”. Lo scrive Matteo Renzi nelle enews.