Spionaggio: Ronzulli, ‘Renzi legga relazione Copasir’

Roma, 24 giu. “L’intervento del senatore Renzi mi impone una precisazione. Mi spiace che, come sempre accade, il senatore Renzi non sia qui in Aula, perché appena finito di parlare va via. D’altra parte, è facile fare l’influencer, dire qualche frase da mettere sui social e poi andarsene. In ogni caso, va detto che mentre lui era abituato a prendere informazioni all’autogrill, questo Governo fa tutto in modo legale, lecito, utilizzando il Parlamento e la commissione Copasir. Dopo tutte le bugie che ha appena finito di dire, consiglio perciò al senatore Renzi di andarsi a leggere la relazione del Copasir che è stata stilata e votata all’unanimità”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula durante la discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo in programma il 26 e il 27 giugno.

