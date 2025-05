Spionaggio: Silvestri, ‘governo faccia chiarezza su giornalista spiato’

agenzia

Roma, 30 apr. “Ancora un giornalista di Fanpage spiato con uno spyware molto avanzato, lo stesso tipo di intrusione che aveva già riguardato il direttore Cancellato. A oggi, non esistono spiegazioni ufficiali. Due professionisti della stampa sotto attacco, ma nessuna risposta. È grave il silenzio del governo. È inaccettabile che non si faccia luce su una vicenda che riguarda la libertà d’informazione e la sicurezza digitale. Se davvero il Governo non ha nulla a che fare con questi attacchi, allora faccia subito chiarezza e sgomberi il campo da ogni dubbio. Quando parliamo della privacy e della libertà di stampa si sono in gioco pilastri della nostra democrazia, e il silenzio non è più accettabile”. Così il deputato M5S Francesco Silvestri.

