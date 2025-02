‘Spionaggio su Jacobs’, indagato il fratello di Tortu

agenzia

In un filone dell'inchiesta milanese sul gruppo di Equalize

MILANO, 14 FEB – Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4×100, è indagato in un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. La vicenda è quella emersa nei mesi scorsi su un presunto spionaggio ai danni di Marcel Jacobs, che in Giappone vinse due ori. E di cui è tornato a parlare il Fatto Quotidiano due giorni fa, spiegando che l’ex superpoliziotto Carmine Gallo ha messo a verbale che Giacomo Tortu gli avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff.

